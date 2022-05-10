«Бодипозитив»: Нюша в платье-бюстье не по размеру засветила роскошное декольте на публике

Нюша является популярной певицей. Уже много лет она выступает на сцене. Артистка раньше могла похвастаться стройной фигурой. Ее наряды всегда яркие и дерзкие. Во время второй беременности она не стеснялась подчеркивать живот.
В конце прошлого года певица родила сын. Также с мужем Игорем Сивовым она растит дочку Серафиму-Симбу. Примечательно, что супруги с недавних пор живут в Дубае.
Ранее Нюша хвасталась тем, в каких апартаментах остановилась. Она находится в декретном отпуске, но готовится к возращению на сцену. На днях певица слетала в Израиль с детьми. Там она побывала на мастер-классе у известного аргентинского актера.
А вот дома в Дубае артистка примерила новые концертные наряды. Она облачилась в платье-бюстье оранжевого цвета с прозрачной мини-юбкой. Наряд на шнуровке позволил ей оголить декольте. Она едва в него поместилась.
«Я помню, смотрела документальный фильм про Бейонсе, где она после родов примеряла костюмы. У нее был квест — влезть в них. У меня такого квеста нет. Я просто шью новые концертные костюмы. Делаю шнуровку на случай, если похудею. Бодипозитив», — заявила звезда.
Дизайнер также предложила ей примерить шорты с перьями и джинсовую куртку. Певицу наряды позабавили. А вот дома она устроила импровозированный показ мод. Нюша прыгала в белых шортах и леопардовой блузке. Она снова не скрыла пополневшие формы. Поклонники удивились тому, что артистка не прячет лишний вес. «Такой животик», «А вы снова не беременны?», «Ну прям хороший бодипозитив», «Такая сочная», — стали писать пользователи Сети.
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