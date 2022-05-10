«Бодипозитив»: Нюша в платье-бюстье не по размеру засветила роскошное декольте на публике

Певица призналась, что ее формы стали пышнее после второй беременности.

Нюша является популярной певицей. Уже много лет она выступает на сцене. Артистка раньше могла похвастаться стройной фигурой. Ее наряды всегда яркие и дерзкие. Во время второй беременности она не стеснялась подчеркивать живот.

В конце прошлого года певица родила сын. Также с мужем Игорем Сивовым она растит дочку Серафиму-Симбу. Примечательно, что супруги с недавних пор живут в Дубае.

Ранее Нюша хвасталась тем, в каких апартаментах остановилась. Она находится в декретном отпуске, но готовится к возращению на сцену. На днях певица слетала в Израиль с детьми. Там она побывала на мастер-классе у известного аргентинского актера.

А вот дома в Дубае артистка примерила новые концертные наряды. Она облачилась в платье-бюстье оранжевого цвета с прозрачной мини-юбкой. Наряд на шнуровке позволил ей оголить декольте. Она едва в него поместилась.

«Я помню, смотрела документальный фильм про Бейонсе, где она после родов примеряла костюмы. У нее был квест — влезть в них. У меня такого квеста нет. Я просто шью новые концертные костюмы. Делаю шнуровку на случай, если похудею. Бодипозитив», — заявила звезда.

Дизайнер также предложила ей примерить шорты с перьями и джинсовую куртку. Певицу наряды позабавили. А вот дома она устроила импровозированный показ мод. Нюша прыгала в белых шортах и леопардовой блузке. Она снова не скрыла пополневшие формы. Поклонники удивились тому, что артистка не прячет лишний вес. «Такой животик», «А вы снова не беременны?», «Ну прям хороший бодипозитив», «Такая сочная», — стали писать пользователи Сети.

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