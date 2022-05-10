Как близняшки: красавица-жена Стаса Михайлова со старшей дочкой отпраздновали день рождения

Инне Михайловой исполнилось 49 лет, но она выглядит очень молодой и цветущей.

Стас Михайлов женат на Инне Канчельскис уже 10 лет, а познакомились они гораздо раньше – еще в 2006 году. За это время у них родилось двое детей. Также Инна стала дважды мамой в первом браке. И старшая дочка Ева живет вместе с новой семьей мамы.

9 Мая для Инны Михайловой – двойной праздник. Жена музыканта отмечает день рождения, и на этот раз уже 49-й по счету. Вместе с дочкой Евой они нарядились на вечеринку, и позировали для фотографии в соцсети.

Инна Михайлова рядом с дочкой выглядит как сестра-близняшка. Они очень похожи, а сама жена певца выглядит очень молодой и цветущей.

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