Дело было после съемок: Рудова пылко прижалась к Нагиеву, подразнив своим пышным декольте

Наталья Рудова рассказывала поклонникам, что задействована в съемках продолжения сериала «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым. Актриса сыграла одну из красоток, с которой пытался строить любовь герой Нагиева. Как это было, Рудова периодически показывала в своем микроблоге.

На этот раз Наталья Рудова показала заключительный кадр со съемок. Команда «Стоп! Снято» уже прозвучала, и теперь осталось только снять макияж и сценический образ.

Напоследок Рудова прижалась к Нагиеву, чтобы запечатлеться с ним на память. Она как была – в латексном мини-платье фасона бандо, с откровенным декольте – позировала рядом с секс-символом шоу-бизнеса, и поделилась фото с подписчиками.

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