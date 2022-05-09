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«Какая тигрица»: Лена Летучая в микроплатье с анималистическом принтом появилась в пустыне Намиб

Блогер отправилась в очередное путешествие.

«Какая тигрица»: Лена Летучая в микроплатье с анималистическом принтом появилась в пустыне Намиб
Лена Летучая. Фото: соцсети

Телеведущая Лена Летучая в тигровом платье с открытым декольте и с асимметричным подолом прошлась по пустыне.

Знаменитость обожает путешествовать. Недавно Летучая оказалась в Намибии. Блондинка выбрала золотые украшения, замшевые ботильоны терракотового цвета и к этому телеведущая добавила короткое платье с акцентам на бедрах и талии.

«А мы вновь на колесах. На этот раз это пустыня Намиб. Пустыня занимает большую часть Намибии. Это древнейшая пустыня на Земле, место, которые было пустыней со времен динозавров. Меня завораживают цвета вокруг, от желтого до ярко-кирпичного», – написала Летучая в личном микроблоге.

Летучая позировала на дороге и этим восхитила поклонников. Фолловеры телеведущей сравнили ее с настоящей тигрицей, разгуливающий среди дикой природы.

Лена Летучая. Фото: соцсети
Лена Летучая в пустыне Намиб. Фото: соцсети

«Вау! Лена, вы прекрасны!», «Какая тигрица», «Такая чувственная и фигура просто замечательная», «Ноги восхитительны», «Вам очень идет этот наряд», «Красотка в шикарном платье», – написали поклонники Лены Летучей.

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Елена ЛетучаяЗвездный стильроскошный отдых