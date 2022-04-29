«Добавила агрессии»: Елена Летучая покрасовалась в Африке в легинсах и накидке с анималистичным принтом

Модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер нашел, что дерзкий образ у Елены Летучей получился на все сто.

Телеведущая Елена Летучая в эти дни путешествует по Африке. Своих подписчиков звезда радует яркими фотографиями из Намибии. Одевается Елена Летучая вполне под стать саванне.

На одном из снимков она предстала в наряде, подчеркнувшем ее фигуру. Летучая облачилась в легинсы, кроп-топ, а поверх набросила накидку с анималистичным принтом.

Модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер высоко оценил получившийся у Елены Летучей образ.

«Шикарная женщина в шикарном образе! Да, здесь за счет обтягивания, сексуальность утрирована. Животные принты добавляю агрессии, но внешность Елены выдерживает яркие акценты. Круто выглядят этнические мотивы: сумка, фенечки. Получился лук современной амазонки. Женщины сильной, волевой и жутко сексуальной. Если Летучая делала ставку на эти качества, то образ у нее получился на все сто», — отметил модельер Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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