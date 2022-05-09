«Где были мои мозги»: Айза призналась, что не может забыть Олега Майами

Телеведущая Айза Лилуна-Ай заявила, что ей до сих пор дорог бывший возлюбленный и певец Олег Майами.

Лилуна-Ай

«Хочу отмотать время назад и не делать того, что я делала — я про исповедь. Где были мои мозги, друзья, которые позволили это сделать? Я злилась, потому что Олег меня отверг. Были абьюзивные отношения, потому что я тоже абьюзер… Не могу смотреть его фото до сих пор. Я его люблю до сих пор, но не жду взаимности», — рассказала Айза в беседе с Лаурой Джугелией в рамках ее авторского шоу на YouTube.

«Не знаю, что будет дальше. Я не очень хочу детей еще. Сама рожать не хочу. По поводу суррогатной матери я не думала. Чтобы родить ребенка, ты должен провести с этим мужчиной несколько лет. Я не хочу как с бывшими. Мне нужна временная дистанция, чтобы я поняла, что готова довериться. Потому что родить ребенка — это навсегда привязаться к этому мужчине. Я не готова больше ни к кому привязываться», добавила Лилуна-Ай.

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