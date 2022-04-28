Айза рассказала, что воссоединение с Гуфом было правдой

Бизнесвумен отметила, что продюсеры ТНТ попросили ее рассказать об этом. А пока она давала интервью с влюбленными глазами, рэпер поменял решение.

Прошлым летом телеведущая Айза рассказывала, что вновь сошлась со своим бывшим мужем Гуфом. Однако позже рэп-исполнитель опроверг это.

Айза выглядела в глазах поклонников наивной и безответно влюбленной. Однако у Лилуны-Ай были основания заявлять о воссоединении. Как уверяет бизнес-леди, роман правда начался вновь. Однако Гуф решил снова все разорвать. При этом исполнитель ничего не сказал экс-жене. А сразу обратился к поклонникам в социальных сетях.

«Это не было снято исподтишка. Конечно же, он все знал. Но почему-то утром оказалось все так, что я якобы все придумала», — рассказала Айза в эфире YouTube-шоу Face Time.

«Ко мне пришел Сэм, а я плакала. Мой сын сказал мне, что другого можно было и не ожидать. Сэм сказал, что Гуф просто маленький. А я не понимала, зачем было так предавать меня», — заявила Айза.

Напомним, ранее Айза рассказала, что стало причиной расставания с Гуфом. Знаменитость побеседовала о частных изменах бывшего мужа. Лилуна-Ай сама не отличалась верностью в браке. Однако, по словам Айзы, это случалось из-за желания отомстить неверному мужу.

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