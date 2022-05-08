Боно и Эдж из группы U2 приехали на Украину для концерта в киевском метро

Видео с подземным выступлением рок-звезд гуляет по соцсетям.

8 мая Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины распространил в социальных сетях видео с участниками культовой ирландской рок-группы U2.

Всемирно известные музыканты Боно и Эдж (Пол Дэвид Хьюсон и Дэвид Хоуэлл Эванс) якобы приехали в Киев и выступили перед местными жителями на станции метро Крещатик. Подпевал им солист украинской группы «Антитела» Тарас Тополия.

Артисты U2 исполнили несколько своих хитов под акустическую гитару. Судя по ролику, им организовали звук, свет и съемку на профессиональную камеру. Зрителями мини-концерта стали три-четыре десятка человек.

Напомним, ранее Украину посетила другая всемирно известная звезда – голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. Она приехала в город Львов и зашла в местное кафе.

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