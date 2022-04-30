В брюках палаццо и свитере: Анджелина Джоли неожиданно посетила кафе на Украине

Анджелина Джоли с юных лет снимается в кино. Она добилась мировой славы. Актриса обладает премией «Оскар» и другими наградами. Долгое время она жила с Брэдом Питтом, но они расстались, а развод длился несколько лет.

В свои 46 лет она по-прежнему для многих остается иконой красоты. Не так давно артистка покинула Калифорнию. Она признавалась, что следит за событиями на Украине.

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А вот 30 апреля стало известно, что Джоли приехала во Львов. Она зашла в одно из местных кафе, где удивила как официантов, так и посетителей. Актриса предстала в свитере оверсайз графитового цвета и струящихся брюках палаццо в тон, которые сейчас в моде.

Она сделала едва заметный макияж, а волосы собрала в крабик. Анджелина со скромной улыбкой дала автограф желающим и кивала в знак приветствия тем, кто ее узнавал.

По некоторым данным, актриса посетила Львов в рамках программы помощи жителям Украины вместе с послом ООН по делам беженцев. Ранее она признавалась, что молится за них и намерена оказать помощь нуждающимся людям. Добавим, что около двух недель назад Джоли навещала пострадавших украинских детей в больнице Италии. Она всегда была отзывчивой. Напомним, что у голливудской звезды трое приемных детей и трое родных.

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