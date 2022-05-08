Адель отпраздновала свое 34-летие без возлюбленного

Из-за этого знаменитость могла еще больше поссориться с богатым бизнесменом.

Исполнительница Адель в свой день рождения была не с бойфрендом, потому что тот провел вечер с популярным баскетболистом. Поклонники уверены, именно поэтому пара поссорилась.

Фанаты Адель считают, что бриллиантовое кольцо за 77 миллионов долларов на безымянном пальце артистки больше ничего не значит. Помолвка знаменитости и ее бойфренда Пола может быть расторгнута.

Бывшие сотрудники Адель поделились, почему певица на самом деле отменила выступления. Знаменитость должна была петь в Лас-Вегасе. Но Адель никуда не поехала, потому что не успела подготовить программу концерта из-за частных ссор с бойфрендом.

Известно, что в день 34-летия бойфренд Адель развлекался с баскетболистом Леброном Джеймсом. По словам источников, Рич Пол пропустил 34-й день рождения певицы ради ужина в Майами. Сообщили в dailymail.co.uk.

«Я никогда не была так счастлива. Я благодарна за все уроки и благословения. Мне 34, и мне все нравится», — заявила певица, несмотря на отсутствие парня рядом.

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