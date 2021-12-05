FreeAdele: певица Адель призналась, что у нее отобрали пароли от соцсетей

Раскрыта тайна, почему певица Адель так редко выходит в Instagram, чтобы рассказать о своей личной жизни. Оказывается, она даже не знает паролей от своих страниц в социальных сетях.

33-летняя звезда появилась в YouTube-шоу нидерландского бьюти-блогера Никки де Ягер (она же NikkieTutorials) и рассказала о своей ограниченной жизни в Интернете. По словам Адель, ее команда не разрешает ей самостоятельно выходить в соцсети и скрывает пароли от певицы. Наверняка, помощники боятся, что под воздействием алкоголя или просто так звезда сделает какой-нибудь нежелательный пост.

Во время пандемии ситуация изменилась. Адель получила пароли, чтобы не скучать на самоизоляции. Правда, она выложила всего лишь одну фотографию, и доступ к страничкам у нее снова забрали. Что это был за снимок, звезда не уточнила. Но есть подозрения, что речь идет о домашнем фото с узлами банту на голове, выложенное в августе 2020 года. Тогда певица подверглась критике из-за «культурного присвоения» элемента внешности другого народа.

Добавим, что после откровений Адель о ее паролях на странице артистки в Instagram стали появляться комментарии в хештегом #freeadele. Поклонники требуют, чтобы певице вернули ее пароли, и она получила возможность транслировать в социальную сеть все, что пожелает.

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