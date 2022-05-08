«Оскорбила бы папу»: Бритни Спирс показала часть своего свадебного наряда

Знаменитость устроила примерку перед важным для нее и Сэма Асгари днем.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Бритни Спирс появилась фотография свадебного наряда знаменитости. Примечательно, что свадебный образ успел оценить новый домашний питомец Бритни — кошка Венди.

Кот с леопардовой окраской уверенно лег на длинную фату белоснежного оттенка. Бенгальский кот не понимал, что происходит, когда его обнаружила хозяйка. Бритни запечатлела наглого кота, который захотел присвоить наряд себе.

«Я была чертовой монахиней в моей консерватории!!! Молитва молчания, которую я пережила, возможно, оскорбила бы папу», — написала она под фотографией.

Бритни пока не показала платье или обувь к торжественному вечеру. Зато знаменитость рассказала, кто стал дизайнером ее свадебного образа.

Напомним, ранее жених Бритни Спирс рассказал, каким отцом себя представляет. Знаменитость впервые станет папой, Сэм Асгари еще не видел малыша Бритни Спирс, но уже построил планы, связанные с отцовством и будущим своего ребенка.

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