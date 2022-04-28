«Будет самая избалованная принцесса»: жених Бритни Спирс рассказал, как готовится к рождению будущего ребенка

Певица и ее возлюбленный пока не знают пол малыша.

Возлюбленный певицы Бритни Спирс – Сэм Асгари – рассказал, как собирается воспитывать будущих детей с артисткой.

Отметим, что не так давно Бритни и ее жених обрадовали поклонников новостью о беременности знаменитости. После освобождения из-под опеки отца Бритни зажила полной жизнью. Она готовится к свадьбе и ждет появления ребенка на свет. К слову, пока родители будущего малыша не знают его пол.

Однако возлюбленный Бритни Спирс уже видит, как будет обращаться с дочерью или сыном.

«Это то, что мне нравится ждать. Если это дочь, то у нас будет самая избалованная принцесса. Если это сын, это будет самый тяжелый сын на свете», – заявил Сэм Асгари в личном микроблоге.

Напомним, ранее Бритни Спирс призналась, что плачет каждый вечер из-за своих мемуаров. Артистка заключила контракт с издательским домом на крупную сумму. Певица собирается рассказать о своих отношениях с семьей и жизни под опекой отца. Но воспоминания заставляют страдать Бритни.

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