«Отходит от фамилии своего папы»: вдова Владимира Турчинского ответила, какой стала его дочь

Третья жена артиста Владимира Турчинского рассказала, какой выросла наследница знаменитости.

Ксения Турчинская старается не связывать себя с известной фамилией отца. Скончавшийся 13 лет назад от инфаркта Владимир Турчинский приучил дочь самостоятельно добиваться результатов. Именно поэтому Ксения в модельном бизнесе пробивается сама, без помощи знаменитых родителей.

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«Она человек фактов, человек действий. Она поступила в Школу-студию МХАТ на бюджет, на продюсерский факультет. И уже есть прекрасные работы, которыми я горжусь. У нее есть ощущение собственной значимости, она даже немного отходит от фамилии своего папы, чтобы ее не ассоциировали с ним, а идет своей жизнью, своим путем», — рассказала Ирина Турчинская о своей дочери в программе «Однажды» на НТВ.

Напомним, ранее Ирина Турчинская рассказала, почему больше не хочет выходить замуж. Знаменитость решила хранить верность своему мужу, которого нет с Ириной уже 13 лет. Турчинская посвящает себя спорту и любимой дочери от брака с актером.

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