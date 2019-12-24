НОВОСТИ

Вдова Турчинского рассказала, чем занимается их 20-летняя дочь Ксения

Наследница актера учится в Школе-студии МХАТ на продюсерском факультете.

Вдова Турчинского рассказала, чем занимается их 20-летняя дочь Ксения
Владимир и Ирина Турчинские (Фото: Globallookpress.com)

После смерти мужа Владимира Турчинского — Ирина — приложила все усилия для того, чтобы воспитать единственную дочь Ксению. Наследница актера до сих пор тяжело переживает смерть отца. По словам женщины, оставшись без любимого человека, она научилась жить заново — в первую очередь ради дочери. В ноябре Ксюша отпраздновала свое 20-летие. В недавнем интервью вдова актера рассказала о том, чем сейчас занимается их с Владимиром дочка.

Как и ее мама, девочка мечтала о карьере манекенщицы. Для того, чтобы заявить о себе в модельном бизнесе наследница Турчинского отправилась в Китай. По словам Ирины, со своим ростом 171 сантиметр девушка там смотрелась вполне выигрышно. Однако спустя некоторое время Ксения вернулась на родину.

Ксения сделала экзамены и вступительные испытания, самостоятельно и без всякой протекции поступив на бюджетное отделение. Сейчас дочка Владимира Турчинского учится в Школе-студии МХАТ на продюсерском факультете. Говоря о воспитании единственного ребенка, супруга актера подметила, что не стала ограничивать дочь в свободе выбора, когда та решила уехать в Китай.

Дочка Владимира Турчинского - Ксения
Дочка Владимира Турчинского мечтала стать моделью (Фото: Instagram.com/turchhhhh)

«Ей это нравилось, а мне хватило мудрости согласиться», — отметила Ирина в интервью «Экспресс газете».

Вдова Турчинского не скрывает: она гордится своей дочерью, которой удалось найти себя в этом мире, определившись с будущей профессией.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир Турчинскийдети звездЗвездные детиИрина ТурчинскаяОбществопотерясмертьутрата
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вдова Турчинского рассказала, чем занимается их 20-летняя дочь Ксения
Интересно?
Поделись с друзьями: