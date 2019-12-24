Вдова Турчинского рассказала, чем занимается их 20-летняя дочь Ксения

После смерти мужа Владимира Турчинского — Ирина — приложила все усилия для того, чтобы воспитать единственную дочь Ксению. Наследница актера до сих пор тяжело переживает смерть отца. По словам женщины, оставшись без любимого человека, она научилась жить заново — в первую очередь ради дочери. В ноябре Ксюша отпраздновала свое 20-летие. В недавнем интервью вдова актера рассказала о том, чем сейчас занимается их с Владимиром дочка.

Как и ее мама, девочка мечтала о карьере манекенщицы. Для того, чтобы заявить о себе в модельном бизнесе наследница Турчинского отправилась в Китай. По словам Ирины, со своим ростом 171 сантиметр девушка там смотрелась вполне выигрышно. Однако спустя некоторое время Ксения вернулась на родину.

Ксения сделала экзамены и вступительные испытания, самостоятельно и без всякой протекции поступив на бюджетное отделение. Сейчас дочка Владимира Турчинского учится в Школе-студии МХАТ на продюсерском факультете. Говоря о воспитании единственного ребенка, супруга актера подметила, что не стала ограничивать дочь в свободе выбора, когда та решила уехать в Китай.

«Ей это нравилось, а мне хватило мудрости согласиться», — отметила Ирина в интервью «Экспресс газете».

Вдова Турчинского не скрывает: она гордится своей дочерью, которой удалось найти себя в этом мире, определившись с будущей профессией.