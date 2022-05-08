Всплыли новые доказательства насилия Джонни Деппа над Эмбер Херд

Предположительно, это произошло в 2015 году в Австралии.

После того, как актриса Эмбер Херд обвинила бывшего мужа Джонни Деппа в изнасиловании стеклянной бутылкой, она поделилось новыми подробностями.

Херд заявила, что история произошла с ней в Австралии в 2015 году. Якобы тогда Эмбер вместе с Джонни отправились на отдых. Артистка представила фотографии дома, который арендовала пара. Вся мебель в доме была испачкана кровью. Видно, что н полу и стенах, постельном белье тоже была кровь.

К слову, у Джонни Деппа тогда были съемки в «Пиратах Карибского моря». Эмбер Херд утверждает, что после очередного съемочного дня Джонни Депп пришел и стал избивать ее. А потом и вовсе изнасиловал Херд разбитой бутылкой. Осколки стекла и стали кричной забрызганной кровью мебели. Сообщили в people.com.

Однако сам Джонни Депп отрицает такую версию произошедшего. По его словам, Эмбер Херд закатила истерику и стала крушить все на своем пути. Джонни Депп утверждает, что актриса причиняла боль себе сама и даже пыталась отрезать палец ему.

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