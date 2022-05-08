«Солнце, океан»: Зудина в бикини блеснула фигурой на отдыхе

В прошлом году Марина Зудина после долгого перерыва все-таки вернулась на сцену «Табакерки». Кроме того, 56-летняя актриса активно снимается в кино, а недавно блистала на паркете в шоу «Танцы со звездами».

В череде съемок, Зудина смогла найти время для отдыха. В своей соцсети актриса поделилась кадрами, на которых позирует, улыбаясь тропическому солнцу. При этом знаменитость случайно засветила бикини с «цветочным» принтом.

«Солнце, океан и хорошее настроение», — подписала кадры Зудина.

Напомним, Олегу Табакову Марина Зудина родила сына Павла и дочь Машу. В этом году наследнику исполнится 27 лет. Он пошел по стопам звездных родителей и связал свою жизнь с кинематографом. При этом успел подарить Зудиной внучку Мию. А дочери актрисы Маше всего 15, но она уже решила, что не хочет быть актрисой.

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