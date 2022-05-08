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«А что такого здесь?»: Бабкина рассказала об отношениях с молодым мужем

Евгений Гор недавно уехал на Бали.

«А что такого здесь?»: Бабкина рассказала об отношениях с молодым мужем
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

В последнее время ходят слухи, что в личной жизни Надежды Бабкиной наступил кризис. Масло в огонь подлила и та новость, что молодой муж артистки, 42-летний Евгений Гор уехал на Бали.

Но артистка поспешила опровергнуть эти домыслы.

Надежда Бабкина и Евгений Гор
Надежда Бабкина и Евгений Гор. 2010 год. Фото: Global Look Press

«У него завод свой свечной, да, и он там помимо свечного завода еще ароматизированные там всякие нюансы, связанные с косметикой. Ну и, соответственно, ему нужны вот эти отдушки фирменные. Ищет там вот этих поставщиков», — цитирует звезду «Пятый канал».

По словам Бабкиной, гостевой брак устраивает обоих. Так можно сохранить страсть и романтику в отношениях. А вот к походу в ЗАГС Бабкина не готова. Об этом она сказала своему избраннику еще 20 лет назад.

«А что такого здесь? К этому надо прийти, главное, чтобы ты был готов. Я пока не очень готова»,- добавила Бабкина.

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