«Придает стройности»: Бабкина в костюме с широкими брюками и блузке цвета сочной травы вышла в свет

Надежда Бабкина большую часть жизни выступает на сцене. Она является одной из самых известных народных исполнительниц. Не так давно артистка отметила 72-летие.

Она руководит своим ансамблем и снимается в телевизионных передачах, включая шоу «Модный приговор». Сама певица любит одеваться броско. Не так давно она снова поправилась. Однако это не мешает ей носить струящиеся платья и другие наряды.

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Накануне в Москве Константин Богомолов устроил премьеру в Театре на Бронной, где долгое время шел ремонт. Ксения Собчак пришла пришла поддержать мужа с мамой. Бабкина тоже отметилась среди гостей.

Она щегольнула в черном костюме с широкими брюками и в шелковой блузке цвета сочной травы. Лук дополнили золотая цепочка. Артистка покрасовалась перед журналистами.

Поклонники осыпали комплиментами посвежевшую певицу. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«С точки зрения коррекции фигуры — комплект подобран идеально! Однотонный брючный костюм свободного кроя визуально вытягивает фигуру + свободный крой всегда дает иллюзия, что формы женщины меньше, чем есть на самом деле. Когда мы облачаемся в облегающие вещи, мы четко показываем — да, мы вот такие! А когда вещи слегка большие, то тогда фантазия окружающих может работать безгранично. Таким образом мы обманываем окружающих. Мне не нравится цвет выбранного костюма с точки зрения возраста. Черный цвет утяжеляет восприятие и дамам 50, 60, 70+ лучше все-таки выбирать более светлые оттенки. Если Надежда или кто-то другой ставит на первый план коррекцию фигуры, то можно допустить этот костюм в синем цвете или глубокого бордового цвета. Благородные оттенки были бы предпочтительнее и создавали бы более элегантный образ, не утяжеляя его, как происходит здесь. Отдельно хочу отметить выбранные украшения. Довольно часто украшения выбирают исходя из того, что понравилось. Здесь тредовые украшения — крупные цепи. И оно соразмерно самой Надежде с ее объемами — это большой плюс. Длинные украшения тоже помогают визуально вытянуть верх фигуры, что придает стройности», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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