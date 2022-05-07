«Готова выучить латышский текст»: стало известно, ради чего Хаматова предала Россию

Актриса Чулпан Хаматова теперь живет в Латвии. Несколько лет назад звезда купила дом в элитном поселке близ Риги и решала вопрос с трудоустройством. Ранее худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис пообещал взять ее в штат. Хотя он и отметил, что для начала Хаматова будет играть роли на своем родном языке, Чулпан уже готова выучить латышский.

«Готова выучить на слух и латышский текст. Пока в процессе придумывания, что это должно быть и как должно это быть представлено. Это очень ответственно – первый выход», — заявила Хаматова в одном из интервью, которое цитирует «Комсомольская правда».

больше по теме Подруги-эмигрантки: Ингеборга Дапкунайте и Чулпан Хаматова вместе гуляли по улицам Латвии Артисток запечатлели стоявших в обнимку.

Добавим, теперь Чулпан Хаматова официально служит в Новом Рижском театре. Ее фото уже появилось в портретной галерее на сайте.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.