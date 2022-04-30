Подруги-эмигрантки: Ингеборга Дапкунайте и Чулпан Хаматова вместе гуляли по улицам Латвии

Актрису Ингеборгу Дапкунайте заметили в объятиях Чулпан Хаматовой на улицах Латвии.

Обе артистки покинули Россию.

больше по теме Ингеборга Дапкунайте вслед за Чулпан Хаматовой покинула Россию В настоящий момент она находится в Бельгии.

Вслед за актрисой и основательницей благотворительного фонда Чулпан Хаматовой, из России улетела артистка Ингеборга Дапкунайте. Сообщалось, что актриса посетила Бельгию и остановилась у своим родных. Позже литовская актриса пожалела, что не уехала из России раньше.

«Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое… Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий», — отметила в своем микроблоге Дапкунайте.

К слову, из Брюсселя Ингеборга отправилась в Латвию. Там актриса встретилась с подругой и коллегой Чулпан Хаматовой. Эмиграция еще больше сблизила артисток. Знаменитостей сфотографировали на улице перед рестораном, они стояли в обнимку. Об этом сообщили Starhit.ru.

Напомним, ранее Ингеборга Дапкунайте сменила имидж.

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