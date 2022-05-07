«Жена президента»: Клава Кока в суперкоротком платье подразнила стройными ножками

Артистка погладила себя по бесконечным ногами, похваставшись их безупречностью.

Певица Клава Кока ежедневно удивляет поклонников все новыми и новыми образами. Накануне она принимала участие в шоу «Музыкальная интуиция» вместе с Ксенией Бородиной и Ириной Дубцовой, и отличилась на их фоне своим нарядом.

Клава нарядилась в кипенно-белое платье, подчеркнувшее ее бесконечно длинные ноги – экстремальная мини-длина позволила ей подразнить всех своей идеальной фигурой.

«Сегодня мой образ назвали «жена президента», — похвасталась певица.

В Москву Клава Кока заглянула на денек – она прилетела из Екатеринбурга, где навещала бабушку на ее 75-летие, а затем отправляется на гастроли – график у певицы очень плотный.

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