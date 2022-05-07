«Есть негласное правило показывать или ножки, или грудь»: Наташа Королева показала и то, и другое на публике

Наташа Королева блистала на юбилее Филиппа Киркорова в прямом смысле. Звезда нарядилась в вечернее платье из золотистых блесток, выбрав мини-фасон с откровенным декольте.

Только вот в Сети певицу за столь легкомысленный, по мнению некоторых поклонников, наряд раскритиковали. Мол, артистка хочет в свои 49 лет выглядеть ровесницей сына.

Мы обратились за комментарием к эксперту по стилю, имиджмейкеру и ученику Жан-Поля Готье Назу Маеру, чтобы узнать, действительно, ли Наташа Королева допустила модную ошибку.

«Сейчас нет деления на молодежную моду, и моду для дам за «определенный возраст». Самое главное не молодиться за счет одежды, а подбирать фасоны, которые подчеркивают достоинства. У Наташи Королевой это в принципе получилось. Да, платье короткое, на две ладони выше колена. Это практически экстремально короткая длина. Но! У нее стройные ножки. Почему не показать? Также стоит учесть, что это парадный выход. Если бы в магазин за пельменями она бы пошла в таком виде, было бы странно. А на праздник, почему нет», — оценил аутфит звезды фэшн-эксперт.

Но минус в наряде все-таки есть. И стилист тактично на него указал.

«Перебор здесь только с грудью. Она у Наташи пышная, такой хочется похвастаться, но нужно грамотно выбирать силуэты. В данном случае объем наверху выглядит излишним. К тому же есть негласное правило показывать или ножки, или грудь. В общем, чуть скромнее было бы лучше», отметил Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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