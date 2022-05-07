Раскритиковала и пропала: куда исчезла Анжелика Варум

Певица уже третий месяц не выходит на связь.

Поклонники бьют тревогу: Анжелика Варум пропала из поля зрения и не выходи на связь. Куда могла исчезнуть артистка, им остается лишь гадать.

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После того, как жена Леонида Агутина написала большой текст, раскритиковав события на Украине, она больше не выходила в Сеть — идет уже третий месяц. Многие предполагают, что звезда могла улететь в США, где проживает ее дочь Елизавета-Мария, и остаться там на некоторое время.

Напомним, что год назад 23-летняя наследница певицы получила гражданство Америки. Она пошла по родительским стопам и стала певицей, дает концерты на местных мероприятиях и нередко показывает кадры с выступлений в своем микроблоге.

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