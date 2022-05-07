Как выбрать правильную вешалку для хранения одежды
Видео
Лето близко: как подобрать актуальные солнцезащитные очки
Видео

Раскритиковала и пропала: куда исчезла Анжелика Варум

Певица уже третий месяц не выходит на связь.

Раскритиковала и пропала: куда исчезла Анжелика Варум
Анжелика Варум. Фото: Global Look Press

Поклонники бьют тревогу: Анжелика Варум пропала из поля зрения и не выходи на связь. Куда могла исчезнуть артистка, им остается лишь гадать.

После того, как жена Леонида Агутина написала большой текст, раскритиковав события на Украине, она больше не выходила в Сеть — идет уже третий месяц. Многие предполагают, что звезда могла улететь в США, где проживает ее дочь Елизавета-Мария, и остаться там на некоторое время.

Анжелика Варум. Фото: Global Look Press

Напомним, что год назад 23-летняя наследница певицы получила гражданство Америки. Она пошла по родительским стопам и стала певицей, дает концерты на местных мероприятиях и нередко показывает кадры с выступлений в своем микроблоге.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!

Тэги

Анжелика ВарумВарумЛеонид Агутин и Анжелика ВарумНовости googleновости шоу-бизнеса