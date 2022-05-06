«Не втягивается»: Илана Юрьева показала округлившийся живот

Артистка шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева разместила в своем микроблоге фото, на котором не скрыла округлившийся животик.
Поклонники знаменитости с длинными волосами заподозрили Илану в беременности. Однако сама Юрьева отвела от себя подозрения, когда рассказала о набранных килограммах.
Оказывается, Илана с семьей и друзьями отправилась на майские праздники отдыхать в Казань. Столица Татарстана так понравилась Юрьевой, что она не может отказать себе при виде национальных блюд.
«У нас здесь такие завтраки, что +10 кг по приезду в Москву точно обеспечены», – отметила Юрьева.
Понравилась актрисе и местная баня. Именно там Илана сфотографировалась и засветила животик после сытного ужина.
«Идем в русскую баньку. В Казани ее тоже уважают. Да, живот после местных треугольничков не втягивается», – заявила Илана в своем микроблоге.
Напомним, ранее Илана Юрьева рассказала, почему не смогла остаться друзьями с Юлией Михалковой. Раньше Илана и Юлия общались, когда вместе выступали в составе шоу «Уральские пельмени».
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