«Не втягивается»: Илана Юрьева показала округлившийся живот

Артистка шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева разместила в своем микроблоге фото, на котором не скрыла округлившийся животик.

Поклонники знаменитости с длинными волосами заподозрили Илану в беременности. Однако сама Юрьева отвела от себя подозрения, когда рассказала о набранных килограммах.

Оказывается, Илана с семьей и друзьями отправилась на майские праздники отдыхать в Казань. Столица Татарстана так понравилась Юрьевой, что она не может отказать себе при виде национальных блюд.

«У нас здесь такие завтраки, что +10 кг по приезду в Москву точно обеспечены», – отметила Юрьева.

Понравилась актрисе и местная баня. Именно там Илана сфотографировалась и засветила животик после сытного ужина.

«Идем в русскую баньку. В Казани ее тоже уважают. Да, живот после местных треугольничков не втягивается», – заявила Илана в своем микроблоге.

Напомним, ранее Илана Юрьева рассказала, почему не смогла остаться друзьями с Юлией Михалковой. Раньше Илана и Юлия общались, когда вместе выступали в составе шоу «Уральские пельмени».

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