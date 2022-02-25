«В обычной жизни мы не подруги»: Илана из «Уральских пельменей» объяснила, почему не дружит с Юлией Михалковой

Звезда юмористического шоу призналась, что когда-то она хотела наладить отношения с Михалковой. Только у нее не получилось с ней сблизиться.

В одном из своих недавних интервью Илана, которая отказалась от псевдонима Юрьева, призналась, что поначалу хотела стать подругой своей звездной коллеге, экс-«пельмешке» Юлии Михалковой. Только сблизиться с именитой артисткой красавице из Бишкека не удалось. Правда, с Михалковой Илана совсем не конкурировала. Да и отношения у них были больше приятельскими. Позже Юлия покинула «Уральские пельмени», разорвав с коллективом все контакты.

Сейчас Илана с экс-«пельмешкой» совсем не общается. При этом звезда юмористического шоу по-прежнему хорошо относится к Михалковой. По словам Иланы, было время, она мечтала, что когда Юлия переедет в Москву, то они станут чаще видеться, завтракать на Патриарших прудах. Вот только этого не случилось. К тому же артистка считает, что Михалкова обиделась на весь их коллектив, ни с кем из участников «Уральских пельменей» она не общается.

«Если мы с Юлей встречаемся на каких-то мероприятиях, то мы обнимаемся, целуемся и общаемся. Но в обычной жизни мы не подруги.

Мне кажется, в жизни каждого человека есть моменты, когда он хочет завязать со своим прошлым, вычеркнуть всех из своего списка, распрощаться со старым окружением и начать новую жизнь. У Юли этот случай», — отметила Илана.

Также звезда «Уральских пельменей» уточнила, что, несмотря на пандемию и проблему с гастролями и концертами, она никакого особого кризиса не ощущала. По словам Иланы, в этом плане она счастливая женщина. Артистка может не переживать о ежемесячных доходах, она знает, что ее ребенок будет сыт. И за это Илана благодарит своего любимого мужа. «Он обеспечивает семью, а я развиваюсь и занимаюсь тем, что меня вдохновляет», — добавила комедиантка.

По материалам Cosmo.ru.

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