«Гори в аду» — это самое нежное пожелание»: участница группы «Тутси» Мария Вебер – о хейте в Сети

Выпускница «Фабрики звезд-3», солистка группы «Тутси» рассказала, как столкнулась с хейтом на фоне украинских событий. Звезда уточнила, что свою позицию она не обозначала, а лишь поддержала пост Николая Баскова в Сети смайликом. После чего ей посыпалось огромное количество негатива.

«Проклинали весь мой род, меня, моего сына. «Гори в аду» — это самое нежное пожелание, которое там было, потом до моего ребенка добрались, стали ему писать это все. Я три дня ходила в шоке, не ела, не спала. Вообще, очень переживала. Я никогда в жизни не слышала таких слов, чтобы даже вслух можно сказать человеку», — рассказала певица в интервью «Загугли звезду».

Мария заметила, что как только она сменила в настойках телефона свой регион на заграничный, гадости прекратились. И сейчас она уверена, что это были автоматические рассылки при помощи ботов.

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