«Родовое проклятие»: почему Галкин и Пугачева не смогут продать замок в Грязи

Звездная чета улетела в Израиль и, по слухам, решила избавиться от особняка.

По сей день не утихают разговоры о роскошном загородном особняке Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Якобы, артисты, уехавшие в Израиль, вознамерились продать свой замок, в котором жили почти полтора десятилетия.

Даже нашелся реальный покупатель – певица Алена Кравец захотела стать здесь хозяйкой. Но не уверена, что замок все-таки будут продавать. К тому же, он изрядно упал в цене и теперь стоит в пять раз дешевле – 100-150 млн рублей.

Но даже за эту цену замок продать у четы не получится, уверена скандальный блогер Лена Миро. Она объяснила, что остановит покупателей. «Почти родовое поместье — как на мой вкус, больше похожее на родовое проклятие», — заявила блогер. И объяснила:

«Такое великолепие продать невозможно. У людей архитектурный вкус появился, в таком доме жить вряд ли кто-то захочет. Всем теперь нравится минимализм без горгулий на крыше. Без шпилей, без сомнительных украшательств фасада. В тренде — современный стиль, панорамное остекление, плоские кровли. И, конечно же, экономия, когда дом грамотно утеплен, оснащен современными инженерными системами».

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