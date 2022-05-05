Замок Пугачевой и Галкина подешевел в 5 раз

Эксперты считают, что этот дом — далеко на любителя.

На этой неделе пошла информация о том, что Максим Галкин решил выставить на продажу свой замок в Подмосковье, в котором он много лет жил с Аллой Пугачевой. Шестиэтажный особняк, на первый взгляд, стоит баснословных денег. Однако специалист по элитной недвижимости Андрей Ковалев утверждает обратное.

«Кто захочет купить такой дом? Ну если только какой-то фанат, под музей Пугачевой. Дом все-таки на любителя, не каждый может жить в таком странном архитектурном сооружении. Да, он сделан под старину, но все же это новодел, подделка. А в нынешних условиях никто не будет вкладывать деньги в такой странный дом», — заявил эксперт сайту kp.ru.

По словам Ковалева, за дом можно выручить на данный момент не более 100–150 млн рублей. Хотя полгода ранее он мог стоить в пять раз дороже.

Также не стоит забывать, что за замок придется платить большие деньги за коммунальные услуги. Галкин, по предварительным данным, тратил в месяц около миллиона рублей на содержание особняка.

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