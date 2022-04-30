«Картина маслом»: Лариса Гузеева в сером трико прошлась по побережью в Болгарии

Телеведущая ранее призналась, что не эмигрировала, а просто отправилась в отпуск.

Лариса Гузеева является известной телеведущей. Но в юности она снималась в кино. Ее дебютом была главная роль в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. До 2014 года она активно пополняла свою фильмографию.

А теперь зрители ее знают, как ведущую шоу «Давай поженимся!», где она сидит за одним столом с Розой Сябитовой. Артистка знаменита своим острым языком. Она не боится говорить правду в лицо.

Недавно прошел слух, что Гузеева эмигрировала. Она не скрывает, что у нее есть жилье в Болгарии. Но вскоре артистка резко высказалась о тех, кто написал про ее отъезд. Она пояснила, что просто уехала на море, как в прошлом году.

Телеведущая не любит выдумщиков. А 30 апреля она поделилась кадром, на котором прогуливается по побережью в спортивном костюме серого цвета и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в хвост.

«Картина маслом. Моих дорогих подписчиков обнимаю! Я с вами!» — написала звезда.

Поклонники были рады видеть артистку. Многие с теплотой отреагировали на ее пост. «Шикарная!», «Очень похудели. Хорошего отдыха», «Самая красивая на этой планете это вы», «Набирайтесь сил», «Очень красиво», «Набирайтесь сил», «Какой пейзаж, солнце и чайки — так этого тут не хватает», «Любим за вашу искренность», — прокомментировали пост подписчики.

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