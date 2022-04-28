Стало известно, в какой стране обосновался Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс вместе со своей женой Авдотьей Смирновой улетел из России больше месяца назад. Никаких комментариев чиновник до сих пор не дал, но источники агентства ТАСС утверждают, что он находится в Европе.

«Он покинул РФ на частном самолете. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность», — поделился источник в беседе с представителями прессы.

Кстати, Чубайс отказался от поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и отправился в Турцию. Его заявление об уходе подписал президент России.

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