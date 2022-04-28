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Стало известно, в какой стране обосновался Анатолий Чубайс

Чиновник улетел из России в конце марта.

Стало известно, в какой стране обосновался Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс. Фото: Global Look Press

Анатолий Чубайс вместе со своей женой Авдотьей Смирновой улетел из России больше месяца назад. Никаких комментариев чиновник до сих пор не дал, но источники агентства ТАСС утверждают, что он находится в Европе.

«Он покинул РФ на частном самолете. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность», — поделился источник в беседе с представителями прессы.

Кстати, Чубайс отказался от поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и отправился в Турцию. Его заявление об уходе подписал президент России.

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