«Таким Сулеймана и Хюррем не видела»: Халит Эргенч в шортиках щегольнул с женой на курорте

Бергюзар Корель показала редкий снимок с актером из турецкого сериала «Великолепный век», упросив его позировать на пляже.

На личной страничке микроблога Бергюзар Корель поделилась подборкой редких кадров с Халитом Эргенчем. Так, актриса из турецкого сериала «1001 ночь» показала еще молодого султана Сулеймана на аттракционах. Сама Бергюзар примерила ушки Минни Маус. Также последовали личные фото с прогулок влюбленной парочки, романтических уикендов и поездок. Особенно поклонникам понравился пляжный снимок Халита Эргенча в шортиках. Таким султана Сулеймана его фанаты еще не видели. Многие пришли в восторг от летнего аутфита падишаха Османской империи.

«Таким Сулеймана и Хюррем не видела», «Как-то странно видеть коленки повелителя, особенно, когда весь сериал он в кафтанах проходил», «Ну Бергюзар! Такие фотки слила, а как же образ падишаха??», «Ну а что? Тоже имеет право, на море всем хочется в шортиках щеголять», «Вот вам и султан Сулейман», «Ну теперь мы видели его коленки, а какие икры мускулистые», «Шикарный вид», — пишут фолловеры.

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