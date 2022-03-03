С малышней в Лондоне: Бергюзар Корель позволила сыну лакомиться пирогом прямо с ее тарелки

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» поделилась забавными кадрами, показав, как детская ручонка тянется к ее тарелке с десертом.

Бергюзар Корель и Халит Эргенч вместе с тремя детьми: сыновьями — Али и Ханом, а также дочкой Лейлой, которой всего пять месяцев — проводят уикенд в Лондоне. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» вместе с малышней заглянула в кондитерскую, позволив себе полакомиться десертом.

Младший сын актрисы всюду берет с собой машинку в виде трактора с прицепом. Гуляя с такой компанией, Бергюзар приходится постоянно следить за тем, чтобы младший сын не забыл свои игрушки, а дочка — крошечные сапожки. В кафе было душно и Корель раздела малютку, сняв с нее зимний комбинезон.

На фото видно, как старший сын актрисы держит на руках сестричку Лейлу в молочных ползунках. Своих детей Бергюзар в микроблоге показывает редко и до сих пор прячет их лица. Снимая так, чтобы поклонники не смогли разобрать особых деталей. Зато Корель позволила сынишке полакомиться пирогом прямо с ее тарелки.

Бергюзар Корель из тех мам, которые дают детям больше свободы. Если сынишка захотел попробовать пирог с ее тарелки — почему бы и не поддержать его. Главное — счастье малышей.

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