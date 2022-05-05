Памятник Этушу во весь рост установят на могиле актера

На Новодевичьем кладбище установят памятник актеру. Он будет напоминать о фронтовых подвигах Этуша.

Скульптура появится к 100-летнему юбилею знаменитого артиста — 6 мая. Автор памятника — Филипп Трушин. Скульптор постарался раскрыть через свое творение образ Этуша-фронтовика. По замыслу, памятник будет изображать актера в полный рост, на его плечах будет плащ-палатка.

Напомним, Владимир Этуш нашел свое последнее пристанище весной 2019 года в семейном захоронении, к месту его упокоения на Новодевичьем приводят экскурсантов, гиды рассказывают им о жизни и творчестве актера. Как подтверждают гиды, могила Владимира Абрамовича всегда ухожена и опрятна, ее посещают множество поклонников великого актера-фронтовика, приносят живые цветы.

Единственное, что вызывает вопросы и недовольство, — могилу сложно найти, потому что она находится в старой части Новодевичьего. Возможно, памятник облегчит эту задачу, сообщает «МК».

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