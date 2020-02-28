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«Ему было 78, а мне 36»: вдова Этуша высказалась о возможности иметь детей от актера

Елена Горбунова вспомнила начало отношений со звездой.

«Ему было 78, а мне 36»: вдова Этуша высказалась о возможности иметь детей от актера
Вдова Этуша объяснила, почему у них не было общих детей/http://globallookpress.com/

Вдова актера Владимира Этуша, который ушел из жизни чуть меньше года назад, Елена Горбунова ответила на вопрос, хотела ли она когда-нибудь иметь детей от супруга. Отметим, что разница в возрасте у них составляла 42 года.

«Никогда никаких условий он не ставил. И мысли у меня такой не было, потому что понятно, что при такой разнице в возрасте планировать детей не стоит. Наверное, если бы получилось, то был бы ребенок, но сложилось по-другому».

Елена Горбунова

Как отметила Елена Горбунова, всеми людьми, как она считает, кто-то управляет. Значит так было угодно, что у них не было детей.

Также она вспомнила, что переехала в дом Этуша в марте 2001 года. «Ему было 78, а мне – 36», — заметила она.

По словам Елены Горбуновой, первый год они жили гражданским браком, а потом поняли, что идеально друг другу подходят. После этого они отправились в ЗАГС и расписались. Причем предложение последовало именно от Владимира Абрамовича, сообщает «МК».

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