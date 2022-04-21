Иногда звучит безумно! Шепелев — о том, как учится прислушиваться к «хотелкам» сына Фриске

Телеведущий считает, что порой даже с самыми дикими поступками дети должны найти поддержку у родителей.

Дмитрий Шепелев с появлением у него младшего сына Тихона от Екатерины Тулуповой, стал чаще задумываться о воспитании мальчишек. У телеведущего также есть сынишка Платон, которого ему подарила ныне покойная Жанна Фриске. Первенец экс-солистки группы «Блестящие», как и его звездная мама увлечен музыкой. Платоша — парень с характером. То волосы в голубой хочет выкрасить, то имидж полностью сменить.

Дмитрий считает, что иногда ему и правда лучше не лезть к сыну со своими «вонючими советами», дав ему шанс «набить свои шишки», получить тот опыт, который ему пригодится в самостоятельной взрослой жизни. То есть отойти от вечной опеки.

«Стараюсь выйти на новый уровень родительского мастерства, который заключается в том, чтобы научиться принимать желания ребенка, порой даже совершенно безумные: «Сегодня буду спать без одеяла», «Зацени мой стиль, шнурки на левой ноге завязал, а на правой не буду», «Покрашу волосы в синий», «Не вмешиваться со своими вонючими советами», а дать ему пережить свой опыт», — сетовал Шепелев, делясь своими методами воспитания сына Платона.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!