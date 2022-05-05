«Мама-то совсем не стареет!»: Климову с умытым лицом и в растянутом трико подловили с мухобойкой на даче

Екатерина Климова — признанная красавица отечественного кино. Яркой ролью этой актрисы стала княжна Наталья Репнина, невеста Андрея Долгорукого в исторической теленовелле «Бедная Настя». После съемок в сериале Екатерина проснулась знаменитой, ее стали приглашать в кино, а на ее спектаклях в театре всегда аншлаги. У актрисы четверо детей от трех разных мужей. Старшую Елизавету она родила от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея от Игоря Петренко, а дочку Беллу от Гелы Месхи. Однако выглядит Климова в свои 44 года моложаво и привлекательно.

Так, старшая дочка актрисы на памятных кадрах подловила свою звездную маму в растянутом трико и с мухобойкой в руках на даче с бабушкой. При этом Екатерина позировала без макияжа, как говорится, с умытым лицом без капли косметики. Экс-возлюбленная Гелы Месхи удобно уселась на диване, подняв под себя ноги.

«Мама-то совсем не стареет!», «Хороша! Какая красавица», «Без макияжа еще моложе», «Весело у вас там», «И бабулька тоже классная!», «Хорошо на даче», — пишут фолловеры.

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