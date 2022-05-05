«Мы вернемся и будем заниматься тем же, чем занимались»: Шахназаров – о сбежавших за границу артистах

Обсуждая пранки российских блогеров Вована и Лексуса, позвонивших режиссеру Римасу Туминасу и актрисе Чулпан Хаматовой, журналист Михаил Шахназаров обозначил свое категоричное мнение.

Шахназаров уже не раз высказывался относительно сбежавших звезд, а на этот раз заявил, что российскому государству нужно отменить их всюду, когда те захотят вернуться. В частности, речь в разговоре шла про Чулпан Хаматову.

«Я знаю разговоры, которые они ведут в Риге. И практически 90% людей говорят: скоро это закончится, мы вернемся и будем заниматься тем же, чем занимались. Если государство это допустит, это будет очень серьезным поражением», — убежден писатель.

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