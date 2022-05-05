Сказала бы в лицо: Татьяна Васильева двумя словами обозвала сбежавшую из России Чулпан Хаматову

Актриса Татьяна Васильева обозвала Чулпан Хаматову после ее пранка блогерами Вованом и Лексусом. Она не смогла сдержать эмоций в студии у пранкеров Вована и Лексуса.

Российские блогеры позвонили Чулпан Хаматовой в Латвию, представившись ей послом Литвы. Они убедили ее, что на том конце провода еще находится режиссер Римас Туминас, и артистка не заподозрила ничего. Она сказала, что не собирается обрывать связей с Россией, но работать в ней не намерена.

Запись разговора пранкеры представили в своем YouTube-шоу, в котором гостьей стала актриса Татьяна Васильева. Когда ведущие рассказали, что звонили Чулпан Хаматовой, она демонстративно отвернулась, а после прослушивания спросили у нее, что бы она сказала сбежавшей в Латвию коллеге в лицо, окажись та сейчас рядом. «Ты дура», — отрезала звезда, немного подумав.

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