«Бросила, и теперь дети остались без всего»: Татьяна Васильева растоптала покинувшую детский Фонд Чулпан Хаматову

Сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой накануне позвонили известные российские пранкеры Вован и Лексус. Блогеры пообщались с актрисой, представившись послом Украины в Литве и режиссером Римасом Туминасом.

Разговор Хаматовой оценили в студии шоу «ВиЛ» актриса Татьяна Васильева и журналист, писатель Михаил Шахназаров. Они жестко прошлись по сбежавшей из России актрисе, которая не только оставила театр «Современник», но и покинула благотворительны йфонд «Подари жизни», основательницей которой была с 2006 года.

«Который [Фонд] она бросила, и теперь дети остались без всего», — прошлась по Хаматовой Татьяна Васильева, вторя словам Шахназарова о том, что та была «великой гуманисткой».

«Но это же не главное, в принципе, главное быть порядочной по отношению к своим людям в тусовке», — заметил при этом Шахназаров.

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