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Повернула время вспять: помолодевшая Лариса Долина блеснула красотой в алом костюме

66-летняя народная артистка, похоже, сделала новую пластику.

Повернула время вспять: помолодевшая Лариса Долина блеснула красотой в алом костюме
Лариса Долина. Фото: соцсети

Год назад Лариса Долина уже смогла приятно удивить свою многомиллионную аудиторию, когда похудела более чем на 20 килограммов. Привыкшая к всеобщему вниманию артистка на этот раз тоже намерена поразить окружающих.

Звезда, судя по всему, сделала новую пластику. Потому что иначе объяснить ее моложавый и цветущий вид невозможно. Хотя народная артистка позировала для фото, и исключать наличия фильтров не стоит.

Лариса Долина. Фото: соцсети

Несмотря ни на что, выглядит Лариса Александровна значительно моложе своего возраста. Долина нарядилась в алый брючный костюм, из-под которого выглядывает желтая блузка, и буквально олицетворяет цветущую весну.

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