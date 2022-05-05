Формы на зависть: Юлия Ефимова в топе и шортиках возлежала на пляже Майами

Звезда спорта Юлия Ефимова давно обосновалась в США, где активно тренировалась все последнее время. Девушка часто выходит в онлайн, чтобы показать подписчикам, как живет и чем занимается.

На этот раз Ефимова отправилась на прогулку со своим питомцем хаски по побережью океана. Погода выдалась солнечная, и девушка не отказала себе в удовольствии, чтобы полежать на песочке. Красиво расположившись на пляже, пловчиха запечатлела себя на фоне бескрайних водных просторов.

Напомним, Юлия Ефимова в этом году отказалась от участия в Чемпионате Росси по плаванию. После этого многие заговорили о том, что 30-летняя спортсменка завершает карьеру.

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