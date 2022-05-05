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«Банан пока не оценил»: Тарасов впервые накормил шестимесячного сына с ложки

Многодетный отец любит заботиться о малыше.

«Банан пока не оценил»: Тарасов впервые накормил шестимесячного сына с ложки
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: соцсети

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов воспитывает в нынешнем браке с Анастасией Костенко троих детей. Самому младшему, сынишке Алексею, полгодика, и настало время вводить прикорм.

Тарасов впервые начал кормить малыша с ложки, и Костенко запечатлела этот процесс на память. Маленькому человеку едва ли понравилось то, что папа давал ему попробовать, но он послушно открывал рот, ведомый любопытством.

«Первый прикорм Алексея! Вроде ничего, но банан в ниблере пока не оценил. Попробуем яблоко», — подписала мама кадры, которые показала в соцсети.

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