«Пришла белка»: Жигалова подловила Верку Сердючку на вранье

Алена Жигалова в новом выпуске «Алена, блин! говорит» заявила о том, что украинский певец Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, на самом деле не звонил ей и не писал, несмотря на то, что всех уверяет в обратном.

«Он заявлял, что сначала мне позвонил. Но я якобы не взяла трубку. Потом он мне написал, но вроде как я не прочитала. Но это все неправда. Ничего подобного не было, к нему явно пришла белка», — заявила Алена.

Андрей Данилко, в отличие от многих украинских коллег, не уезжает из Украины и активно раздает интервью, сидя в Киеве. В частности, в одной из бесед со СМИ он пожурил Светлану Лободу за наигранные слезы.

Тогда за певицу вступилась подруга и бывший продюсер Нателла Крапивина, которая посоветовала 42-летнему Данилко перестать выпивать. Это задело создателя образа Верки Сердючки — он опроверг свой алкоголизм, более того, решил еще раз приложить украинских коллег.

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