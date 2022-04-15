Продолжает общаться: Андрей Данилко раскрыл содержание последнего разговора с Максимом Галкиным

Украинский артист Андрей Данилко в беседе с израильскими журналистами раскрыл содержание последнего разговора с Максимом Галкиным. Породисты продолжают поддерживать дружеские отношения.

Именно Данилко рассекретил, где скрылись Максим Галкин и Алла Пугачева. Теперь он сетует на то, что, мол, его болтливость против них же и обернулась. И на него посыпались обвинения, пишет «СтарХит».

«Мои слова начали использовать против меня и против них. Стали писать: «Верка Сердючка осудила отъезд Галкина и Пугачевой». Набираю Максима, а он мне: «Думаешь, я не понимаю?», — раскрыл, как снова общался с Галкиным, Данилко.

При этом Верка Сердючка в России остается персоной нон грата. С артистом разорвали сотрудничество еще в 2008 году, после его скандального выступления на «Евровидении».

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