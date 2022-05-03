Все отменяется: стало известно, почему Брежнева, Меладзе и Лорак не смогут выступить в Турции

На днях стало известно, что нелестно высказывающаяся в адрес России Вера Брежнева не прочь выступить для российской публики в Турции. Концерты с участием экс-солистки «Виа ГРЫ», а также Валерия Меладзе, Ани Лорак, Елки и других украинских звезд, были запланированы на весну и лето в курортном Белеке.

Афиши с именами и лицами звезд украшали один из пятизвездочных отелей турецкого города всего несколько дней назад. Теперь же стало известно, что все отменяется.

больше по теме Для российской публики: Ани Лорак и Вера Брежнева собираются с гастролями в Турцию Компанию им составил оскандалившийся Валерий Меладзе.

«Руководство выражает свою благодарность за проявленный интерес к отелю. Но из-за сложившейся ситуации в мире концерты отменены, по причине не зависящей от отеля. На нашем официальном сайте можете посмотреть достоверную информацию», — цитирует обращение представителей отеля MK.ru.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.