Как выбрать модное платье на лето
Видео
Какие брюки будут в моде летом 2022 года
Видео

Все отменяется: стало известно, почему Брежнева, Меладзе и Лорак не смогут выступить в Турции

Ранее сообщалось, что артисты собираются в пятизвездочный отель Белека.

Все отменяется: стало известно, почему Брежнева, Меладзе и Лорак не смогут выступить в Турции
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

На днях стало известно, что нелестно высказывающаяся в адрес России Вера Брежнева не прочь выступить для российской публики в Турции. Концерты с участием экс-солистки «Виа ГРЫ», а также Валерия Меладзе, Ани Лорак, Елки и других украинских звезд, были запланированы на весну и лето в курортном Белеке.

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Афиши с именами и лицами звезд украшали один из пятизвездочных отелей турецкого города всего несколько дней назад. Теперь же стало известно, что все отменяется.

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: соцсети

«Руководство выражает свою благодарность за проявленный интерес к отелю. Но из-за сложившейся ситуации в мире концерты отменены, по причине не зависящей от отеля. На нашем официальном сайте можете посмотреть достоверную информацию», — цитирует обращение представителей отеля MK.ru.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Ани ЛоракАни Лорак последние новостиБрежневаБрежнева коллекция обувиБрежнева последние новостиВалерий МеладзеВалерий Меладзе последние новостиВера Брежнева последние новости