«Впервые меня слушали без предвзятого мнения»: что сказала Пчела после разоблачения на шоу «Маска»

В это воскресенье, первого мая, на телеканале НТВ вышел в эфир суперфинал шоу «Маска».

Четыре финалиста сразились в нем за победу. Первой, с кого в суперфинале сняли маску, стала Пчела. Оказалось, что под ней скрывалась певица Алсу.

Судьи проекта были изумлены, увидев певицу и маму троих детей. Такой версии у них не было! Алсу призналась, что сама не подозревала, что сможет так хорошо замаскироваться и ввести всех в заблуждение.

«Не думала, что все зайдет так далеко, что я дойду до финала. Каждый раз я готовила свою программу и готовила речь для ухода. Каждый выпуск думала, что сниму маску. Эмоции меня переполняют. Спасибо этому проекту безумному! Каждый раз я выбирала более сложную песню. Дети мои все знали. Я на них тестировала. Мне казалось, я на пределе возможностей. Но каждый раз появлялись новые пределы. Впервые за все годы меня слушали без предвзятого, вы сами знаете, какого мнения», — сказала Алсу после разоблачения.

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