«Решили, что юморист или КВНщик»: Воробьев — о том, как хитро пустил жюри «Маски» по ложному следу

На телеканале НТВ состоялся финал третьего сезона шоу «Маска». И победителем стал оперный певец Ильдар Абдразаков, который скрывался под маской Дракона. Бронза — у звезды сериала «Деффчонки» Алексея Воробьева. Ни телезрители, ни члены жюри никак не ожидали, что в костюме Монстрика окажется популярный певец. Все решили, что это юморист или КВНщик.

Воробьев так умело фонтанировал юмором со сцены, что просто обескуражил Тимура Батрутдинова. Тем более, что все шутки он писал сам. Так, что музыкант смог пустить звездное жюри с Филиппом Киркоровым, певицей Валерией и Региной Тодоренко по ложному пути.

«Батрутдинов, кстати, на эту тему хорошо пошутил, когда Киркоров сказал в эфире, что спрашивал у редакторов, действительно ли сам Монстрик все это пишет. Тимур тогда сказал: «Да, оно и видно. Над юмором надо поработать». У меня была сложная задача, потому что юмористы всегда сначала «проверяют» материал, прежде чем с ним выходить. У меня такой возможности не было. Я ночью напишу, и сразу на съемку, и остается только надеяться, что все шутки зайдут в десяточку. Было забавно, когда мне удалось пустить жюри по ложному следу, — они решили, что в маске профессиональный юморист или КВНщик», — приводит «Радио Комсомольская правда» слова Алексея Воробьева.

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