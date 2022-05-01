Валерия в жемчужных брюках палаццо в караоке перепела хит Леди Гаги на тусовке со Стасом Михайловым

Гости были поражены тем, какие высокие ноты брала певица, восседающая в жюри шоу «Маска» вместе с Филиппом Киркоровым.

Валерия дала жару на тусовке, не менее феерично перепев хит Леди Гаги и Брэдли Купера — Shallow. Звездные гости, которые сидели за столиками, были поражены тем, какие высокие ноты брала певица, восседающая в жюри шоу «Маска» с Филиппом Киркоровым. Так, кадрами с вечеринки в своем микроблоге поделилась Инна Михайлова.

Валерия в жемчужном костюме с элегантными брюками палаццо спела вживую в караоке на пирушке, порадовав присутствующих гостей чистым вокалом. Компанию артистке составил Стас Михайлов. А муж певицы музыкальный продюсер Иосиф Пригожин гордо наблюдал за возлюбленной со стороны.

«Наш ответ Леди Гаге!» — написала Михайлова.

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