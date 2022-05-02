«Преклоняется весь мир»: что сказала Валерия, щегольнув за кулисами с победителем шоу «Маска»

Буквально в ночь с воскресенья на понедельник, можно сказать, уже 2 мая, было названо имя победителя шоу «Маска». Все лавры и почести достались артисту, который скрывался под маской Дракона. И это — оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.

С победителем шоу за кулисами успела сфотографироваться и певица Валерия, которая восседает в жюри вместе с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым и Региной Тодоренко. Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина облачилась в изумрудное платье со шлейфом и рукавами-фонариками. Образ получился по-султански роскошным и ярким за счет аксессуаров — элегантного колье с подвеской и ободка в волосах.

«Фото с победителем третьего сезона шоу «Маска» непревзойденным Ильдаром Абдразаковым. Как я рада, что артиста, перед которым преклоняется весь мир, лучше узнает родная страна», — подписала снимок Валерия.

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